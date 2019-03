Die Ziegelerzeugung hat in Gleinstätten eine Jahrhunderte alte Tradition. Heute ist sie ein millionenschweres modernes Unternehmen.

Ein Gruppenfoto von Arbeitern des Ziegelwerk Gleinstätten anno 1910 © KK

Die Ziegelerzeugung in Gleinstätten hat eine sehr lange Geschichte. Wie Josef Riegler in der Ortschronik berichtet, stammt der älteste schriftliche Hinweis dazu aus dem Jahre 1642. Allerdings waren gebrannte Ziegel als Baumaterial den Adelssitzen vorbehalten. Die Häuser in der Region baute man damals und noch lange Zeit danach vorwiegend aus Holz und Stein. Die Dächer deckte man mit Stroh oder Holzschindeln.