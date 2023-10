Am Morgen danach deutet nichts mehr auf die schreckliche Bluttat vom Vorabend hin. Einzig der für diese Jahreszeit typische Nebel sorgt für eine düstere Stimmung rund um das unscheinbare, schon etwas in die Jahre gekommene Einfamilienhaus am Ende einer Sackgasse in Leitring, einem Ortsteil der südsteirischen Marktgemeinde Wagna. Ansonsten herrscht in der beliebten Wohngegend unweit der Bezirksstadt Leibnitz beschauliche Ruhe.