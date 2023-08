Zu einem tierischen Einsatz kam es am Dienstag im Bezirk Deutschlandsberg. Um 16.14 wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß St. Florian zu einer Tierrettung alarmiert, die lokal "wohnhafte" Störchin erlitt eine Gehirnerschütterung. Sie wurde aufgrund ihres schwachen Zustands eingefangen und nach Tillmitsch gebracht, äußere Verletzungen waren keine zu erkennen.

Äußere Verletzungen waren laut Feuerwehr nicht erkennbar © FF Groß St. Florian

Derzeit befindet sich die Storchendame in Obhut von Helmut Rosenthaler. Erholt sich "Nelly" – so wird die Störchin ab sofort genannt – gut, soll sie bereits nächste Woche wieder zurück in ihr Familiennest in der weststeirischen Gemeinde gebracht werden.