Die Südsteiermark ist bekannt für ihren Wein. Nicht immer kommen die Trauben aber in die Flasche. Bei Vinoble Cosmetics kommen sie ins Gesicht. Gründerin Luise Köfer verwendet die heimischen Wirkstoffe der Traube und entwickelte ihre eigene natürliche Produktlinie für Gesicht und Körper mit darauf abgestimmten Behandlungen.

Die Traubenkosmetik blüht auf. Weltweit wird Vinoble Cosmetics in Spa-Bereichen von Hotels oder Kreuzfahrtschiffen angeboten – von Europa bis Australien und Hongkong. Und Köfer hat ein klares Ziel: "Vinoble Cosmetics soll der beste Spa-Brand von Europa werden. Mittlerweile sind wir schon vorne dabei." Die Südsteirerin hat 1998 bereits ihren ersten Day-Spa eröffnet, 2005 folgte die eigene Kosmetiklinie.

Sie will Frauen unterstützen

Neben ihrer Selbstständigkeit war sie bereits damals schon Mutter von drei Söhnen. Eine Zeit, die sie geprägt hat und deren Folgen noch heute spürbar sind. "Der Start als Frau ins Unternehmertum war nicht leicht – Stichwort Männerdomäne. Mir ist es wichtig, Frauen zu beschäftigen. Ich will etwa jene unterstützen, die nach dem Kinderkriegen wieder ins Berufsleben einsteigen wollen", erzählt sie.

Mittlerweile ist auch Köfers Stammbaum um fünf Enkelkinder angewachsen. Ihre Familie biete ihr den notwendigen Ausgleich zur Arbeit und gebe ihr immer wieder Kraft. Den Sonntag halte sie sich zudem immer frei. Seit eineinhalb Jahren hat Köfer auch einen Partner mit der kalten Schnauze. Bijou, ein Toypudel, begleitet die Unternehmerin privat wie beruflich.

Unternehmerin Luise Köfer mit ihrem Partner mit der kalten Schnauze Bijou © Elias Hartmann

Mit einem Award ausgezeichnet

Gleich zwei Gründe zu feiern brachte 2023 bereits für die Südsteirerin. Zum einen wurde Vinoble Cosmetics mit dem ersten Platz des BSB Innovation Award in der Kategorie "Nachhaltige Verpackung" und mit dem zweiten Platz in der Kategorie "Naturprodukte/Endprodukte" ausgezeichnet. Zum anderen feierte Köfer dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. In die Pension will sie sich aber noch nicht so schnell verabschieden. "Die Nachfolge ist zwar nun ein Thema, aber ich werde noch nicht gehen. Ich habe noch einiges vor", sagt die Unternehmerin.