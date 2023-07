"Eine Gewitterlinie mit drei Kernen zieht am Montagnachmittag in Richtung Südosten", warnte Skywarn. Finster wurde es dann zwischen Bad Gams über Preding bis Stainz: Ein Blitzschlag traf die Hauptleitung und deshalb "waren mehr als 7000 Haushalte zeitweise ohne Strom", so ein Sprecher der Energie Steiermark. Inzwischen seien aber wieder die meisten Haushalte regulär am Netz.

"Bis zum Einbruch der Dunkelheit werden unsere Monteure alles daran setzen, um die Versorgung unserer Kunden wiederherzustellen."