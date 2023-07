Montagabend schlug die Brandmeldeanlage bei Ceram Austria, einstige Porzellanfabrik Frauenthal, in Frauental an der Laßnitz gegen 19.13 Uhr Alarm. Die Betriebsfeuerwehr rückte zur Erkundung am Gelände aus und entdeckte schließlich den Brand bei einem Industrieofen.

Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren Schamberg und Frauental nachalarmiert. Insgesamt waren somit 53 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner im Einsatz. Mit Löschwasser aus dem Hydranten und einem betriebseigenen Löschwasserbecken konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Währenddessen kämpfte ein Feuerwehrmitglied mit Kreislaufproblemen und musste vom anwesenden Roten Kreuz erstversorgt werden. Bis in den Dienstagvormittag wurde zur Sicherheit eine Brandwache durchgeführt. Die Ursache für das Feuer ist bis dato nicht bekannt.