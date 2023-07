Ein 29-Jähriger aus Graz gab sich in einem KFZ- und Motorradgeschäft in Kaindorf an der Sulm, Bezirk Leibnitz, als Interessent einer Harley-Davidson aus. Laut Polizei hatte er in mehreren Verkaufsgesprächen über Wochen einen Mitarbeiter der Verkaufsstelle getäuscht.

Der Grazer fälschte eine Finanzierungsbestätigung und verschaffte sich so das Motorrad inklusive Zubehör. Geld sah das Unternehmen jedoch keines. Es erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminaldienstgruppe Leibnitz leitete die Ermittlungen ein.

Motorrad in Klagenfurt sichergestellt

In Graz konnten die Kollegen den Mann schließlich ausfindig machen. Die Harley-Davidson war jedoch nicht in der Landeshauptstadt. Der 29-Jährige hat das Motorrad in eine Werkstätte in Klagenfurt zur Reparatur nach einem Unfall mit Sachschaden gebracht. Mittlerweile ist das Fahrzeug sichergestellt. Der Mann wurde von der Polizei aufgrund von Urkundenfälschung und schweren Betrugs angezeigt. Er zeigte sich geständig.