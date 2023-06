Um 12 Uhr rückten zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag zu einem Unfallort in Leutschach an der Weinstraße aus. Aus bisher unbekannten Gründen rutschte dort ein Landwirt mit seinem Traktor in einem Weingarten ab.

Dabei überschlug sich das Landwirtschaftsfahrzeug und kam im steilen und trockenen Weingarten zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde von den Feuerwehrkräften erstversorgt.

Das Rote Kreuz und ein Arzt wurden umgehend nachalarmiert und kümmerten sich weiter um den Verletzten. Die Feuerwehrkräfte bargen den Traktor, der etwa 100 Meter im Weingarten abgerutscht war, mittels Seilwinde.