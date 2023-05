Die Idee für den Bau einer modernen Gesundheitseinrichtung im Zentrum von Heiligenkreuz am Waasen gibt es schon seit einigen Jahren. Deren Umsetzung scheiterte bis jetzt vor allem an der Verfügbarkeit eines geeigneten Grundstücks. Damit ist es nun vorbei: Direkt an der L628, schräg gegenüber der Rot-Kreuz-Ortstelle, entsteht das "Gesundheits- und Sozialzentrum Heiligenkreuz am Waasen" (GSZ). Bereits Anfang Juni fahren die Bagger auf, nur ein Jahr später soll das GSZ in Betrieb gehen.