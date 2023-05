Stress. Ängste. Burnout. Beziehungs- oder Eheprobleme. Scheidung. Depression. Zustände, die nach akuter Hilfe und Unterstützung verlangen. Was für Frauen oftmals selbstverständlich ist, kostet viele Männer große Überwindung. Oder kommt - am Ende des Tages - gar nicht infrage. Ein Umstand, dem mittlerweile zehn Männerberatungsstellen in der Steiermark den Kampf ansagen wollen. Jetzt gibt es auch eine in Leibnitz.