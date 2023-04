Für Staunen sorgte Hollywoodstar Brendan Fraser am Rande seines Auftritts bei der Romy-Gala in Wien. Gegenüber Journalisten enthüllte der Oscarpreisträger ("The Whale"), dass er über familiäre Wurzeln in der Steiermark verfügt. Eine Ahnenforschung habe ergeben, dass seine Vorfahren in der Gegend um Eibiswald als Winzer tätig waren. Die Verwandtschaft in der Südweststeiermark lasse sich bis ins Jahr 1776 zurückverfolgen.