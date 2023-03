Hautärzte in Leibnitz helfen Patienten mittels Teledermatologie

Eine Diagnose bekommen, indem man dem Hautarzt Fotos schickt? Was nach Zukunftsmusik klingt, wird in Leibnitz bereits umgesetzt – und das mit Erfolg. In Zukunft soll das Projekt auf die gesamte Steiermark ausgeweitet werden.