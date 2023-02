"Der Frühling kommt in großen Schritten", ist Gärtnerin Andrina Theißl überzeugt. In Deutschlandsberg führt sie die Erlebnigsgärtnerei "Steffan´s". Der Andrang in ihrer Gärtnerei sei noch nicht allzu groß. In einer Woche werde sich das aber ändern, ist Theißl überzeugt. Viele Leute warten mit dem ersten Blumenkauf noch ab. Sobald die Nächte längerfristig frostfrei bleiben, werde der Blumenkauf so richtig losgehen.