Wie gründe ich ein Unternehmen? Was gehört dazu, um ein Produkt auf den Markt zu bringen? Und wie kalkuliere ich, damit sich am Ende des Tages ein Gewinn ausgeht? Fragen, die sich jeder erfolgreiche Unternehmer einmal stellen musste. Und Fragen, denen sich auch die Ausbildungsprogramme der Bundeshandelsakademien und -schulen (BHAK/BHAS) in Leibnitz und Deutschlandsberg widmen: Die Schülerinnen und Schüler sollen bestmöglich auf eine Karriere in der Wirtschaft oder auf die Selbstständigkeit vorbereitet werden.