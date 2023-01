Die Polizei steht derzeit mit mehreren Streifen, der österreichischen Rettungshundebrigade, einer Polizeidrohne, einer Polizeihundestreife und den Rettungshunden Graz in Stainz im Einsatz. Gemeinsam mit 50 Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren Rossegg, Stainz, Ettendorf, Stallhof und Rassach suchen sie nach einer 60-jährigen, in Stainz wohnhaften Frau.

Seit Sonntag abgängig

Die 60-Jährige lebte allein. Da ein Angehöriger keinen Kontakt zu ihr herstellen konnte, erstattete er am Mittwoch bei der Polizei Anzeige. Nachdem eine Nachschau der Polizei erfolglos geblieben war, startete sie am Donnerstag in der Früh eine Suchaktion. Zuletzt wurde die Frau am Sonntag in einem Lokal gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Wie lange die Suche heute weitergeht, hängt laut Polizeiangaben von den Lichtverhältnissen und der Witterung ab.

Wo und mit wie vielen Polizisten die Suche am Freitag fortgesetzt werden wird, wird derzeit von der Polizei erhoben.