Am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, führte ein Südsteirer in einem Wald in Leitersdorf, Gemeinde Hengsberg, gemeinsam mit ein paar Kollegen Waldarbeiten durch. Laut Angaben der Feuerwehr wurde der 74-Jährige durch einen herabfallenden Ast am Kopf verletzt. Seine Kollegen alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehren Hengsberg und Schönberg sowie Polizei und Rotes Kreuz samt Notarzt rückten zum Einsatz aus. Mittels Korbtrage transportierten die Florianis den Verletzten aus dem Wald und zum rund 400 Meter entfernten Rettungswagen. Anschließend wurde er ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna, gebracht. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.