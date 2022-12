Für herzerwärmende Freude in der Polizeiinspektion Leibnitz sorgte dieser Tage der Brief einer Pensionistin. Mit Weihnachtskeksen und wohltuenden Worten bedankte sich die 72-jährige Frau bei ihren „rettenden Engeln“. Der Grund: Zwei Beamte der Dienststelle hatten die Frau vor einem beträchtlichen finanziellen Schaden in Zusammenhang mit dem „Tochter-Sohn-Trick“ bewahrt.