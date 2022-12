Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr rutschte ein Lkw in Raudenberg (Gemeinde Empersdorf) in einen Graben und blieb dabei an einem Baum hängen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Leibnitz und Empersdorf mussten den Lkw daraufhin mit einem Kran und einer Seilwinde bergen. An der Kabine entstanden nur leichte Beschädigungen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte nach dem zweistündigen Feuerwehreinsatz seine Fahrt fortsetzen.

Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist noch unklar.