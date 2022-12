Klein, groß, aus Holz, Papier oder gar Tannenzapfen: 60 frei zugängliche Krippen wurden heuer in den sechs Pfarren des Seelsorgeraums Leibnitzer Feld aufgestellt. In Lang, Leibnitz, St. Georgen an der Stiefing, St. Margarethen bei Lebring, Wagna und Wildon können sie von Spaziergängerinnen und Spaziergängern entdeckt und fotografiert werden.