Große Augen, aufgeregtes Gemurmel und erstaunte Ausrufe: Als der Nikolaus durch die Tür der Volksschule 1 in Leibnitz hereinspaziert, ist es für kurze Zeit mit der Ruhe vorbei. Erst als der große Mann mit dem langen, weißen Bart, seiner Bischofsmütze und dem goldenen Stab vor den Kindern steht und in die Runde blickt, wird es still. Nun ist der Ehrengast des Nikolausfests angekommen und es kann losgehen.

"Aufgrund von Corona konnten wir solche Feste schon lange nicht mehr feiern. Es ist also das erste Mal, dass wir wieder ein Nikolausfest an der Schule haben", sagt Bettina Jäger, stellvertretende Schulleiterin. Und für dieses Fest haben sich die Schülerinnen und Schüler ganz besondere Darbietungen überlegt und einstudiert.

Nachdem Religionslehrerin Angelika Kicker die zweite Kerze am großen Adventkranz angezündet hat, stimmt sie gemeinsam mit den Kindern das Lied "Wir sagen euch an" an. Genauso musikalisch geht es weiter, denn einige Kinder haben ein zweites Lied vorbereitet, das sie dem Nikolaus vortragen möchten. Das Lied trägt den Titel "Ich wollt, ich wär der Nikolaus". Dafür hat sich eines der Kinder als Nikolaus verkleidet und stolziert mit Bart, Umhang und Stock im Takt der Musik vor den singenden Kindern umher.

Selbst Nikolaus sein

Beim Nikolausfest nicht fehlen darf natürlich eine Geschichte über den Nikolaus selbst. Kicker holt sich für ihre Lesung drei Kinder aus den Sitzreihen, die ihr mit dem Halten von Bildern behilflich sind. Die Geschichte handelt von einem Schiff, das in der antiken Stadt Myra anlegt (heutige Türkei) und Getreide an Bord hat. Dieses Getreide, das eigentlich für den Kaiser gedacht war, verteilte der Nikolaus unter den armen Menschen - mit seiner Mitra, der Bischofsmütze.

Nicht nur die Bischofsmütze, sondern auch der Krampus kommt im Gedicht der 3d Klasse vor, das die Kinder dem Ehrengast und ihren Mitschülern vortragen. Im Anschluss erzählt der Nikolaus, wie man selbst jeden Tag ein Nikolaus sein kann: "Indem man Gutes tut, den anderen mit Respekt begegnet und lieb zueinander ist."

Zum Abschluss stimmen die Kinder und Lehrkräfte gemeinsam das Lied "Lasst uns froh und munter sein" an, bevor der Nikolaus die Schüler, Lehrerinnen und Lehrer segnet. Aufgeregt huschen die Kinder danach wieder zurück in die Klassen, denn der Nikolaus stattet jeder Klasse noch einen Besuch ab und bringt den braven unter ihnen ein Nikolaussackerl.

Auf dem Weg ins Klassenzimmer erzählt Mona aus der zweiten Klasse, was ihr am Nikolausfest am besten gefallen hat: "Dass der Nikolaus da war. Sein Stab gefällt mir am besten", sagt die Achtjährige. Sie selbst hat den Nikolaus nicht zum ersten Mal gesehen und mit ein bisschen Glück kommt er die Volksschule 1 in Leibnitz auch im nächsten Jahr wieder besuchen.