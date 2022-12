Wenn die Jeans dem Ballkleid weichen muss und die Schülerinnen und Schüler statt Taschenrechner und Bleistift Sektgläser in Händen halten, ist es so weit: Der Maturaball wird gefeiert.

Das ließen sich die 16 Maturantinnen und Maturanten des BRG Leibnitz nicht zweimal sagen. Unter dem Motto "Peaky Blinders – Gangs of Gym" (in Anlehnung an die Netflix-Serie "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham") machten sie die Tanzfläche im Hugo-Wolf-Saal in Leibnitz unsicher.

Den Anfang machte um 19 Uhr die Begrüßung der Ballgäste. Weiter ging es um 20.30 Uhr mit einigen Dankesreden und der Polonaise. Bis zur Mitternachtseinlage hatten die Gäste Gelegenheit, ihr Glück bei einem Schätzspiel zu versuchen oder sich Kuchen und Keksen zu gönnen.

Die Mitternachtseinlage brachte das Publikum zum Staunen und Applaudieren – immerhin dachten sich die Maturanten dafür eine Art Pferderennen aus, das in eine Schlägerei umschlug. Auch Teil der Mitternachtseinlage war der berühmte Ententanz.

Erleichterung und Gemeinschaftsgefühl

Die Ballvorbereitungen liefen bis zur letzten Sekunde auf Hochtouren. "Wir hatten in den letzten Tagen wenig bis gar keine Freizeit. Es standen noch Proben am Programm und die Musik musste noch zusammengestellt werden. Die große Erleichterung kam dann erst, als die Mitternachtseinlage vorbei war", sagt Tobias Zadravec vom Maturaballkomitee.

Ein Pferderennen als Mitternachtseinlage © ballguide

Vom Ball begeistert ist auch seine Schulkollegin Katharina Maier. "Mein absolutes Highlight war die Polonaise. Dabei herrschte so ein schönes Gemeinschaftsgefühl", sagt sie.

Nun sind die Ballkleider und Anzüge wieder säuberlich in den Kleiderschränken verstaut und die Sektgläser den Taschenrechnern gewichen. Damit ist klar: Die Vorbereitungen für die Matura sind in vollem Gange.