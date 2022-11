Gerüchte gibt es seit einiger Zeit. Jetzt ist es fix: Laut SP-Bürgermeister Josef Wallner soll ein neuer MC Donalds in die Bezirkshauptstadt einziehen. Jener in der Frauentalerstraße wird zugesperrt. Es ist weder bekannt wann – noch was mit dem Gebäude und dem gesamten Areal geschehen wird.