Auf Veränderung stehen die Zeichen bei den Grünen in der Süd- und Südwesteiermark. Nachdem Uwe Begander im Bezirk Deutschlandsberg von Maria Huber die Funktion des Bezirkssprechers übernommen hatte, kam es nun auch im Nachbarbezirk Leibnitz zu einem Führungswechsel. Dort zog sich die langjährige Bezirkssprecherin Gitta Rupp aus Ehrenhausen an der Weinstraße zurück. Auf sie folgt Werner Kammel, Gemeindekassier in der Marktgemeinde Wildon. Als Stellvertreterin unterstützt ihn die ehemalige Leibnitzer Gemeinderätin Maria Höggerl, die Diana Rannacher nachfolgt. "Das wichtigste Ziel für uns Grüne im Bezirk Leibnitz ist es, uns in möglichst vielen Gemeinden mit den Grünen Kernthemen Artenvielfalt, Klima-, Boden- und Naturschutz kraftvoll und zukunftsorientiert einzubringen", betont das neue Führungsduo.