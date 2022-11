Ein Metalfest im ländlichen Deutschlandsberg? Genau. Vor einigen Wochen waren rund 200 Gäste beim Metalfest Vol.1 im Laßnitzhaus. Fünf regionale Bands: Mostörhead, Sineater, Cynic Circus, F*Awesöme und Dirty Alloy sorgten für ordentlich Stimmung. Die große Aftershowparty fand passenderweise in der Rock&Ink Bar statt. Hinter der Veranstaltung steht der Deutschlandsberger Lifestyle Club. Im Mai dieses Jahres gegründet, will der Verein mit Vorstand Wolf Rauch, David Diepold, Luca Giuliani und Marcel Rauch mehr Leben in die Bezirkshauptstadt bringen.

"Es soll Spaß machen"

"Nachdem das Jugendzentrum geschlossen worden war, fehlte etwas. Es gibt super Angebote, etwa im Sport, aber es fehlt an Spaßevents. Wir wollen diese Lücken in den verschiedensten Bereichen schließen", sagt Rauch, Obmann und Grünen-Gemeinderat in Deutschlandsberg.

Alles fing mit einem Gerede zwischen Kumpels an. Aus Spaß wurde ernst, oder besser gesagt der Deutschlandsberger Lifestyle Club. Jedes der Vorstandsmitglieder bringe wichtige Expertisen mit. Eine bestimmte Altersgruppe haben die Weststeirer übrigens nicht im Fokus. "Ich bin 40, Marcel 17. Bei unseren Veranstaltungen soll für alle etwas dabei sein. Wir grenzen niemanden aus", betont Rauch, der übrigens auch Teil der Band Cynic Circus ist. Das Wichtigste für den Verein: "Es soll den Leuten Spaß machen."

Cynic Circus beim Metalfest Vol.1 im Deutschlandsberger Laßnitzhaus © Privat

Das Metalfest war bereits der dritte Streich des jungen Vereins. Ende Oktober lud man zum "Sturm auf die Garage" mit der südweststeirischen Bluesrockband AMP. Im Juli machten viele beim Aufhoisln beim Hofkollektiv Wieserhoisl die Nacht zum Tag. Die Deutschlandsbergerinnen und Deutschlandsberger dürfen sich künftig aber nicht nur auf mehr Konzerte freuen. "Wir überlegen gerade, verschiedene Workshops anzubieten. Vielleicht auch mit unserem David Diepold. Er ist Profischlagzeuger und tourte bereits mit Bands durch die Welt", verrät Rauch. Fix sei im Frühling wieder das Aufhäusln, zudem der Deutschlandsberger Lifestyle Club lädt.

Wer übrigens Ideen, Wünsche und Anregungen für Deutschlandsberg hat, der könne sich gerne bei dem Verein via Facebook oder per E-Mail an dlc.verein@gmail.com melden. Eine eigene Homepage ist laut Rauch noch in Bearbeitung. Läuft alles gut, könne sich der Obmann auch einen eigenen Vereinsraum vorstellen. Das sei aber noch Zukunftsmusik.