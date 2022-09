Unter dem Titel "Wein, Gourmet & Rock 'n' Roll" fand am Mittwoch ein Konzert von Rocklegende Peter Kraus im Fischwirt im Urmeer in Sulztal an der Weinstraße statt. In kleinem, intimem Rahmen und bei einem Vier-Gänge-Galadinner aus hauseigener Küche begeisterte der jung gebliebene Sänger seine Gäste. Unterstützung erhielt er dabei von seinem Sohn Mike Kraus. Dieser stand für einige Lieder gemeinsam mit seinem Vater auf der Bühne.