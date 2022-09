Uneinsichtig zeigte sich ein Unternehmer in der Südsteiermark. Der 45-jährige Mann wurde am Montag, dem 12. September, zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges festgenommen. Erst vor wenigen Wochen saß er für kurze Zeit in einer Grazer Justizvollzugsanstalt ein, weil er in zumindest 36 Fällen für den Verkauf von Fenstern und Türen kassiert, die Ware aber nie geliefert haben soll. Die Gesamtschadenshöhe betrug rund 240.000 Euro. Den Abbruch des Kontakts zu den geschädigten Kunden begründete er damals mit privaten Problemen. Die Schadenssumme konnte großteils sichergestellt und rückerstattet werden.