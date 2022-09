In Leibnitz und Deutschlandsberg rauchen ab 12. September in den Schulen wieder die Köpfe. Jedoch nicht alle Lehrstellen sind zum Schulstart besetzt. Derzeit gibt es laut Oliver Kölli von der Bildungsdirektion Steiermark 15 offene Lehrstellen an den Volksschulen und Mittelschulen, die es zu besetzen gilt. „In den kommenden Wochen werden wir die 15 Stellen öffentlich ausschreiben und auch Studierenden ermöglichen, sich für eine Lehrstelle an unseren Schulen zu bewerben“, erzählt Kölli.