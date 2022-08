Unnötig oder Gefahr in Verzug?

Aufregung um umgeschnittene Bäume in Heiligenkreuz am Waasen

Seit über zwei Wochen sind die Birken unweit des Friedhofs in Heiligenkreuz am Waasen Geschichte. Während sich die einen über mehr Platz am angrenzenden Parkplatz freuen, sind andere von der Abholzung überrascht.