Nicht nur die Stainzer Aussichtswarte ist derzeit abgeriegelt. „Vorübergehend gesperrt“ steht auch auf den Schildern an der Absperrung der Kreuzbergwarte in Eichberg-Trautenburg. Wanderer, die mit einem einzigartigen Ausblick auf die Landschaft gerechnet haben, müssen derzeit wieder enttäuscht umkehren. Auch in St. Peter am Ottersbach standen Besucher bis vor Kurzem noch vor einer Absperrung, wenn sie die Aussichtswarte erklimmen wollten. Der Zeitpunkt für die Schließungen ist jetzt, mitten in der Wandersaison, ungünstig.