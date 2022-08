In Kooperation mit dem Weingut Assigal hat der Kiwanis Club Young Professionals Südsteiermark ein eigenes Weinprojekt ins Leben gerufen. Das Projekt dreht sich um einen fruchtiger Weißburgunder, der am 2. August 2022 auf der Kreuzkogelwarte in Kaindorf präsentiert wurde. Die Trauben, die für den Wein verwendet wurden, kamen direkt vom Weingut Assigal aus der Region Kitzeck-Sausal. „Einige Mitglieder des Clubs haben sogar selbst bei der Ernte der Trauben mitgeholfen“, erzählt Clubpräsident Lukas Petrowitsch stolz.