Eine Woche ist es her, seit die Leiche einer toten Frau in ihrer Wohnung in Leibnitz gefunden worden ist. Der tatverdächtige und das älteste von vier Kindern der Frau, Mohammad Chamseddin, ist seither untergetaucht.

Die Polizei fahndet mittels europäischem Haftbefehl gegen nach ihm. Weder aus dem In-, noch aus dem Ausland habe es bis dato laut Polizeisprecher brauchbare Hinweise gegeben. Der 24-Jährige ist bei der Polizei bekannt und wird als gewaltbereit beschrieben. Er war bereits im April 2021 mit der Polizei in Leibnitz aneinandergeraten und festgenommen worden, weil er und eine Gruppe junger Männer gegen Covid-Maßnahmen verstoßen hatten (wir berichteten).

Die Polizei ersucht um Hinweise unter 059133/60-3333 oder an lpd-st-landeskriminalamt@polizei.gv.at Sollte man den Betroffenen sehen: Nicht direkt ansprechen, sondern 133 bzw. 112 wählen!