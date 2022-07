Im Internet, an öffentlichen Orten, in der eigenen Wohnung: Sexualdelikte, wie Vergewaltigungen, geschlechtliche Nötigung oder sexueller Missbrauch können nahezu überall passieren. So sieht es in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg laut Kriminalstatistik betreffend Sexualstraftaten aus.