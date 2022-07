Mit erheblichem Sachschaden ging ein Fettbrand am Montagnachmittag in Großklein aus: Eine Kochpfanne mit Fett wurde von einer 31-jährigen Frau zu lange am Herd stehen gelassen. Das Fett entzündete sich. Zunächst versuchte die Frau den Brand selbst zu löschen. Vergebens. Sie alarmierte die Einsatzkräfte.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehren Großklein und Fresing-Kitzeck blieb die Frau in ihrer Wohnung. Die Florianis konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Aufgrund der großen Rauchentwicklung wurde sie nach der Erstversorgung vom Notarzt und Roten Kreuz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna, gebracht. Nach Erstinformationen konnte die Frau bereits am Abend aus dem Spital entlassen werden.

Die Feuerwehren Großklein und Fresing-Kitzeck waren mit insgesamt 18 Mann und jeweils drei Feuerwehrautos im Einsatz.