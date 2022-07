Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte gemeinsam mit Technikern der Asfinag in Spielfeld, Gemeinde Straß in der Steiermark, den Schwerverkehr auf der B67. Gegen 9 Uhr überprüften sie ein bosnisches Sattelkraftfahrzeug. Ganze 17 technische Mängel wurden am Zugfahrzeug wie am Anhänger festgestellt. Zwei davon wiesen laut Informationen der Polizei eine erhebliche Gefährdung für die Verkehrssicherheit auf.