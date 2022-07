Im Bezirk Deutschlandsberg ist der Name Maria Huber bereits ein Begriff. Die 42-jährige Grüne-Gemeinderätin wird mit Juli in die Fußstapfen von Andreas Lackner treten und die Grünen im Bundesrat vertreten. Umwelt, Klima- und Naturschutz stehen dabei in ihrem Fokus. "Ich will auch zeigen, dass Ökologie und Wirtschaft gemeinsam funktionieren kann", sagt die Umwelttechnikerin und Unternehmerin bei IAF Industrieanlagentechnik in Frauental an der Laßnitz.