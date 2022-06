Beim Bau selbst lief alles wie am Schnürchen. Auch bei den Kosten erzielte man mit 7,6 Millionen Euro eine Punktlandung. Allein mit der Eröffnung des neuen Schulcampus in Leutschach an der Weinstraße spießte es sich gewaltig. Gleich zweimal musste sie coronabedingt verschoben werden. Am Donnerstag klappte es dann doch noch: Fast zwei Jahre nach Inbetriebnahme wurde der beeindruckende Bau, der neben der Mittelschule auch das Musikheim des Musikvereins Leutschach umfasst, endlich auch offiziell seiner Bestimmung übergeben.