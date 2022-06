Bewegungshungrige aller Altersstufen kommen ab sofort im Leibnitzer Stadtpark auf ihre Kosten. Im Nahbereich des Städtischen Bades wurde am Dienstag ein neuer Bewegungspark offiziell eröffnet. In einer Bauzeit von rund zwei Monaten entstand im Auftrag der Stadtgemeinde eine abwechslungsreiche und frei zugängliche Anlage mit 20 Bewegungsgeräten für Jung und Alt. Darunter Wippen, Slacklines oder Schwebebalken, auf denen man balancieren und seine Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeiten trainieren kann. Damit nicht genug, steht für die Jüngeren ein Spielplatz mit Rutschen, Schaukeln, Kletterhäuschen und Co. zur Verfügung. Kostenpunkt: Rund 120.000 Euro, die zum Teil über Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark finanziert wurden.