Ein tragisches Ende nahm ein Verkehrsunfall am 15. Juni in Eibiswald. Ein 83-jähriger Weststeirer war mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Pkw auf einer Privatstraße bei Soboth in Richtung B 69 unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam der Mann in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Laut Informationen der Polizei war der Weststeirer zu diesem Zeitpunkt nicht angegurtet.