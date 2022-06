Zu einer spektakulären Tierrettung rückte die Freiwillige Feuerwehr Rossegg am Samstag, 11. Juni, aus. "Ein Turmfalken-Junges war rund 20 Meter aus einem Nest gefallen. Ein Gestrüpp am Fuße des Baumes hat das Junge den Fall ohne Verletzungen überstehen lassen", berichtet Einsatzleiter Robert Reczek. Eine Anrainerin am Unfallort in Pichling bei Stainz hatte das Jungtier entdeckt und umgehend einen Falken-Verein bei Frohleiten kontaktiert. Dort riet man ihr zur Verständigung der Feuerwehr.