Das geschriebene Wort steht am kommenden Wochenende im Stieglerhaus in St. Stefan ob Stainz im Fokus. Den Rahmen bildet ein hochkarätig besetztes Literaturfestival mit dem Titel "Worte bewegen". Unter dem Motto "Früher war alles besser, also heute" drehen sich die abwechslungsreichen Beiträge um Erinnerung, Gegenwart, Zukunft und die persönliche Stellung im Leben.