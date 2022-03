Die Autoren von "Bewegung Plus", Erika Engel und Reinhold Heidinger, laden am 26. März zur Buchpräsentation ein.

Gemeinsames Buch: Erika Engel und Reinhold Heidinger © KK

Wie kommt es, dass eine Psychologin und ein Leichtathletiktrainer in Form eines Buches gemeinsame Sache machen? So passiert zwischen Erika Engel und Reinhold Heidinger, die ein Corona-Projekt in Form eines Buches umgesetzt haben. "Bewegung Plus - Zu mehr Fitness von Körper und Geist" heißt das Werk, das bereits in den Buchhandlungen und auch online erhältlich ist. Und, das am 26. März um 19 Uhr im Kulturzentrum Leibnitz präsentiert wird.