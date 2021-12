Facebook

Die Kunstwerke werden in Position gebracht, das Rampenlicht leuchtet wieder: Mit dem Ende des Lockdowns nimmt die Kunst- und Kulturszene in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg langsam wieder ihre Arbeit auf. Bis Samstag, dem 18. Dezember, lädt die Galerie Marenzi in Leibnitz zur Ausstellung von Norbert Trummer "Zeichungen, Bildserien, Filme" ein. Zusätzlich zu Samstag wird die Galerie auch am kommenden Donnerstag und Freitag von 14 bis 16 Uhr geöffnet haben. Trummer selbst wird am Samstag von 10 bis 16 Uhr in der Galerie anzutreffen sein. Ein Highlight ist die Lesung von Andreas Unterweger, die ebenfalls am Samstag ab 14 Uhr stattfinden wird. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen, zudem ist eine Anmeldung für die kostenlose Lesung unter 0664-1739219 erforderlich. "Wir freuen uns auf viele Besucher", so Klaus-Dieter Hartl von der Galerie Marenzi.