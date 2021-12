Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Festnahme in Leibnitz

Festnahme, Sujet © lasutschenko

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei am Sonntag, dem 12. Dezember, zu einer Tankstelle in Leibnitz gerufen. Dort hatte sich ein stark betrunkener Mann mehrfach ohne vorgeschriebene FFP2-Maske im Shop aufgehalten und Kunden belästigt. Dabei verhielt er sich diesen gegenüber aggressiv und pöbelte sie an.