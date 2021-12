Kleine Zeitung +

Gerüchteküche brodelt Gegen Corona und Impfpflicht: Demos am Stainzer Hauptplatz

In Stainz kursieren aktuell Gerüchte über eine wöchentliche Corona-Demonstration am Hauptplatz der Gemeinde. Wir haben nachgeforscht, was an den Gerüchten tatsächlich dran ist.