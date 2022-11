Masche für Masche für den guten Zweck. Helga Krätschmer, pensionierte Kleine-Zeitung-Mitarbeiterin, häkelte auch heuer wieder zahlreiche Hauben. Von bunt bis einfärbig, mit und ohne Tiergesicht und in jeder Größe: Die selbstgemachten Hauben halten nicht nur warm, sondern sind so auch ein echter Hingucker.

Steirern in Not helfen

Ab 10 Euro kostet so ein Highlight. Natürlich darf aber auch gern mehr gegeben werden. Der Erlös geht an die Initiative "Steirer helfen Steirern", die direkt und unbürokratisch Menschen in Not hilft. Schnell also noch eine für sich selbst, als Nikolaus-Geschenk oder für Weihnachten in den Regionalbüros der Kleinen Zeitung kaufen.