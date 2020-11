Facebook

Alfred Rauch aus Eibiswald bietet übers Internet regionale Spezialitäten an © K.K.

Seit heute, Dienstag, ist es soweit: Die meisten Geschäfte in der Region müssen aufgrund des Corona-Lockdowns geschlossen bleiben. Frühestens am 7. Dezember werden sie ihre Türen wieder öffnen können.

Die gute Nachricht: Geschenke für die Lieben zu Weihnachten oder für den persönlichen Bedarf sind auch mit ein paar Mausklicks zu ordern. Wer lieber den regionalen Handel als internationale E-Commerce-Riesen unterstützt, hat dazu viele Möglichkeiten. So bieten viele Geschäfte in der Region mittlerweile eigene Onlineshops an, bei denen auch in den nächsten Tagen eingekauft werden kann. Und sie sind zudem sehr flexibel.

Regional Kaufen Hier geht's zur Plattform

Einfache Händlersuche

Auf der Plattform #regionalkaufen der Kleinen Zeitung, die schon im ersten Lockdown im Frühling erstellt wurde, haben sich schon fast 500 Unternehmen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg registriert - vom Juwelier über Schuhhandel bis zum Baumarkt und Weinbauern. Händler können sich übrigens weiterhin kostenlos registrieren, wie es schon bisher fast 4600 in der Steiermark und in Kärnten getan haben.

Kulinarik aus der Region

Ein gutes Beispiel ist Alfred Rauch jun. aus Eibiswald, der in Zeiten von Corona seinen Frisch & gsund-Online-Shop gegründet hat. 300 bäuerliche Produkte von derzeit 16 Erzeugern hat Rauch fotografiert und grafisch aufbereitet, um sie übersichtlich und einladend in seinem Online-Shop zu präsentieren. Die Kunden können die Waren per Smartphone, Tablet oder Laptop ordern.

Für die Konsumenten ergibt sich so der Vorteil, dass sie nicht jeden Direktvermarkter einzeln kontaktieren müssen, sondern im Frisch & gsund-Shop aus einem großen Sortiment wie Nudeln, Kernöl, Wein, Würsteln, Honig, Essig, Tee, Gewürze, Fleisch, Knabbereien, Säfte, Schilcher, Edelbrände, Mehl, Pesto, Fruchtaufstriche, Sirup, Liköre, Chutney, Kräuter, Frizzante oder Pasteten wählen und bestellen können.

Das Gewünschte wird zentral in Eibiswald verpackt und ausgeliefert. Die Pakete mit dem köstlichen Geschmack der Region werden von der Österreichischen Post zugestellt. Als Kerngebiete nennt Alfred Rauch Österreich und Deutschland.