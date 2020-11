Facebook

Tierliebe Firmenchefs: Christina und Christian Pusnik © KK

"Wir wissen ganz genau, wie schwer es ist, wenn eine Katze auf einmal spurlos verschwindet und man als Besitzer nicht weiß, was mit ihr passiert ist“, sagt Christian Pusnik. Das ist auch der Grund, warum es für ihn und seine Familie selbstverständlich ist, auch verstorbene Fundtiere abzuholen und in ihr Tierkrematorium in Lebring zu bringen. „Wir informieren dann auf Facebook, damit sich die Besitzer melden können. Passiert nach einer Woche nichts, äschern wir die Tiere ein“, so Pusnik. Ein paar weitere Tage wird dann die Asche aufbewahrt, falls sich doch noch jemand meldet, ehe die Überreste der Tiere in eine Sammelgruft zu „Sternchen“ und den anderen Fundkatzen kommen.