Rücksichtlose Verkehrsteilnehmer behinderten die Arbeit der Einsatzkräfte © Rotes Kreuz Leibnitz

Wenig Zivilcourage bewiesen mehrere Verkehrsteilnehmer Montagmorgen in der Südsteiermark. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark kam gegen 7.50 Uhr im Kreisverkehr an der Kreuzung der B 67 mit der B 74 in Gralla aus eigenem Verschulden zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. "Es hat Leute gegeben, die vorbeigefahren sind, obwohl der Verletzte auf der Straße lag", so Fritz Grundnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Erst ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter außer Dienst und eine Pkw-Lenkerin leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.