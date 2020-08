Facebook

v.l.: Christoph Jöbstl, Susi und Walter Temmer, Markus Suppan, Nikolaus Gabriel, Gunther Elsneg und Michael Paulitsch am Spatenstich für die neue Wohnanlage in der Stadtgemeinde Leibnitz © Daniela Brescakovic

Der wachsende Sog der Großstädte wird immer stärker. Viele steirische Bezirke haben mit Abwanderung zu kämpfen. In Leibnitz hingegen wird gebaut: 128 neue Wohneinheiten inklusive 144 Tiefgaragenplätze entstehen derzeit in der Bezirkshauptstadt am ehemaligen Telekom-Areal in der Kaspar-Harb-Gasse und sollen bis zum Jahr 2022 bezugsfertig sein. Gestern hat man zum Spatenstich geladen. Gebaut werden ausschließlich frei finanzierte Mietwohnungen, die vor allem Familien ansprechen sollen.