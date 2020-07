Facebook

Am Hauptplatz hätte eine sogenannte selbsterklärende Straße entstehen sollen © KK

Alles neu in Wildon? Mitnichten. Wieder einmal lief am Dienstagabend eine Gemeinderatssitzung aus dem Ruder. Was war passiert? „Die ÖVP hat ihren neuen Stil angewendet“, ätzt Bürgermeister Helmut Walch. „Wir kriegen null Informationen von diesem Bürgermeister“, kontert FPÖ-Gemeinderat Andreas Url. „Aber jetzt wird sich eh alles ändern“, setzt er nach. „Wenn der Gemeindekassier nicht Einblick in die Unterlagen nimmt, die sieben Tage vor der Sitzung aufliegen, dann kennt er entweder die Gemeindeordnung nicht, oder er hat schlechte Berater“, sagt Walch.